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Два посетителя отравились в казанском суши-баре: заведение закрыто на 25 дней

В Казани суд по результатам проверки Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан принял решение о закрытии суши-бара Yokoso на 25 суток. Проверка была проведена после того, как двое клиентов заведения обратились за медицинской помощью. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Казани суд на 25 суток закрыл суши-бар после отравления двух посетителей

В Казани суд на 25 суток закрыл суши-бар после отравления двух посетителей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Казани суд на 25 суток закрыл суши-бар после отравления двух посетителей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Специалистами было проведено санитарно-эпидемиологическое расследование в заведении, расположенном по адресу: ул. Даурская, 40г.

В ходе проверки выявлен ряд нарушений санитарных норм:

  • не обеспечена последовательность и поточность технологических процессов;
  • неудовлетворительные санитарно-техническое состояние производственных помещений и санитарно-гигиеническое состояние технологического оборудования;
  • отсутствие защиты от грызунов;
  • хранение продуктов без маркировки и с нарушением правил совместного размещения;
  • отсутствие системы производственного контроля.

Из оборота изъято три партии продукции общим объемом 3,6 кг.

Лабораторные исследования выявили бактерии (кишечную палочку и золотистый стафилококк) в пробах роллов с креветкой и курицей.

У пострадавших посетителей диагностированы нарушения работы желчевыводящих путей.

Ранее сообщалось, что на 30 суток была остановлена деятельность кафе «Суши Хаус» в Нижнекамске. Поводом для приостановки послужило то, что после посещения заведения и употребления роллов у одного из клиентов выявили кишечную инфекцию.

Артём Дергунов

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