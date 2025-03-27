Два посетителя отравились в казанском суши-баре: заведение закрыто на 25 дней

В Казани суд по результатам проверки Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан принял решение о закрытии суши-бара Yokoso на 25 суток. Проверка была проведена после того, как двое клиентов заведения обратились за медицинской помощью. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани суд на 25 суток закрыл суши-бар после отравления двух посетителей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Казани суд на 25 суток закрыл суши-бар после отравления двух посетителей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Специалистами было проведено санитарно-эпидемиологическое расследование в заведении, расположенном по адресу: ул. Даурская, 40г.

В ходе проверки выявлен ряд нарушений санитарных норм:

не обеспечена последовательность и поточность технологических процессов;

неудовлетворительные санитарно-техническое состояние производственных помещений и санитарно-гигиеническое состояние технологического оборудования;

отсутствие защиты от грызунов;

хранение продуктов без маркировки и с нарушением правил совместного размещения;

отсутствие системы производственного контроля.

Из оборота изъято три партии продукции общим объемом 3,6 кг.

Лабораторные исследования выявили бактерии (кишечную палочку и золотистый стафилококк) в пробах роллов с креветкой и курицей.

У пострадавших посетителей диагностированы нарушения работы желчевыводящих путей.

Ранее сообщалось, что на 30 суток была остановлена деятельность кафе «Суши Хаус» в Нижнекамске. Поводом для приостановки послужило то, что после посещения заведения и употребления роллов у одного из клиентов выявили кишечную инфекцию.

Артём Дергунов