Два посетителя отравились в казанском суши-баре: заведение закрыто на 25 дней
В Казани суд по результатам проверки Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан принял решение о закрытии суши-бара Yokoso на 25 суток. Проверка была проведена после того, как двое клиентов заведения обратились за медицинской помощью. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В Казани суд на 25 суток закрыл суши-бар после отравления двух посетителей
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Специалистами было проведено санитарно-эпидемиологическое расследование в заведении, расположенном по адресу: ул. Даурская, 40г.
В ходе проверки выявлен ряд нарушений санитарных норм:
- не обеспечена последовательность и поточность технологических процессов;
- неудовлетворительные санитарно-техническое состояние производственных помещений и санитарно-гигиеническое состояние технологического оборудования;
- отсутствие защиты от грызунов;
- хранение продуктов без маркировки и с нарушением правил совместного размещения;
- отсутствие системы производственного контроля.
Из оборота изъято три партии продукции общим объемом 3,6 кг.
Лабораторные исследования выявили бактерии (кишечную палочку и золотистый стафилококк) в пробах роллов с креветкой и курицей.
У пострадавших посетителей диагностированы нарушения работы желчевыводящих путей.
Ранее сообщалось, что на 30 суток была остановлена деятельность кафе «Суши Хаус» в Нижнекамске. Поводом для приостановки послужило то, что после посещения заведения и употребления роллов у одного из клиентов выявили кишечную инфекцию.