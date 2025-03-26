Закупки на строительства двух детсадов в Нижнем Новгороде отменили

Муниципальное учреждение «Главное управление по капитальному строительству Нижнего Новгорода» отменило закупки на строительство двух детских садов в Советском районе. Соответствующе извещения от 20 марта опубликованы на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Это детский сад около дома №221 по улице Ванеева с начальной ценой контракта 390,5 млн руб. и детсад (№42 по генплану) около деревни Кузнечиха с начальной стоимостью контракта 452,7 млн руб. Обе закупки были объявлены в феврале.

Всего в феврале муниципальный заказчик объявил закупки на строительство четырех садиков. Из них состоялась пока только одна. В ЖК «Торпедо» в Автозаводском районе строительством займется нижегородское ООО «Вира» за 532 млн руб. (начальная стоимость составляла 537,3 млн).

Прием заявок на закупку по детскому саду (№22 по генплану) в границах проспекта Гагарина, улиц Бекетова, Нартова и Медицинской продлили до 31 марта, итоги подведут 3 апреля.

Галина Шамберина