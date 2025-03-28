В школах Кубани учатся более 783 тысяч детей

В 2024/2025 учебном году более чем в 1,2 тыс. школ Краснодарского края обучаются более 783 тыс. детей. Количество образовательных учреждений остается неизменным, поскольку новые объекты оформляются как филиалы действующих школ. В 2023 году при поддержке федерального и регионального бюджетов построено 15 школ, рассчитанных более чем на 16 тыс. учеников, рассказала в интервью «Ъ-Кубань» министр образования и науки Краснодарского края Елена Воробьева.

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Число школьников в регионе продолжает увеличиваться, но темпы роста замедляются. В 2023 году в школах обучались 780 тыс. детей, в 2022-м — 762 тыс.

В образовательной системе Кубани работают 86 тыс. педагогов, из них 37 тыс. — учителя. Половина преподавателей заняты в сельских школах, четверть имеют высшую квалификационную категорию. В числе школьных учителей — около 6 тыс. молодых специалистов, не достигших 30 лет. В новом учебном году в школы региона пришли свыше 800 выпускников педагогических вузов и колледжей, 10% из них обучались по целевому направлению.

На поддержку работников образования ежегодно выделяется порядка 9 млрд руб. из бюджета края. Действуют федеральные и региональные программы, направленные на улучшение условий труда педагогов, повышение их мотивации и привлечение молодых кадров.

Вячеслав Рыжков