Японская пара Миура—Кихара завоевала золото чемпионата мира по фигурному катанию

Японские фигуристы Рику Миура и Рюити Кихара победили в соревнованиях пар на чемпионате мира в Бостоне. По итогам произвольной программы они стали вторыми, но по сумме двух прокатов завоевали золото (219,79 балла). Ранее Миура и Кихара выигрывали чемпионат мира в 2023 году.

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Представляющие Германию Минерва Хазе и Никита Володин (экс-фигурист сборной России) выиграли произвольную программу и стали серебряными призерами (219,08). Бронза — у итальянских спортсменов Сары Конти и Никколо Мачии (210,47).

Чемпионы мира 2024 года — канадцы Диана Стеллато-Дудек и Максим Дешам — стали пятыми (199,76).

Турнир продлится до 30 марта.

Таисия Орлова