Саратовская область попала в топ-3 регионов по уровню конкуренции в закупках

Саратовская область оказалась в тройке лидеров по уровню конкуренции в закупках по итогам минувшего года. Об этом сообщает Телеграм-канал «Время Саратовское Z».

В топ-3 попали также Тамбовская и Вологодская области. Эту информацию озвучили в рамках регионального семинара-совещания ФАС России в Екатеринбурге.

При оценке конкуренции специалисты применяют следующие критерии: среднее количество заявок, процент экономии по результатам процедур, количество допущенных участников, число жалоб. Благодаря мониторингу служба отслеживает динамику изменений конкурентной среды и воздействие принимаемых мер в сфере госзакупок.

Павел Фролов