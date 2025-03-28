К 2030 году на Кубани будут выпускать 79 млн медизделий ежегодно

ООО «Апрель» к 2030 году запустит в Северском районе Краснодарского края производство медицинских изделий мощностью 79,9 млн единиц в год. Объем инвестиций в проект составляет 1 млрд руб. Об этом пишут «Ведомости Юг» со ссылкой на министерство промышленной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ассортимент будущего предприятия включает абсорбирующее белье, моче- и калоприемники, катетеры и наборы самокатетеризации.

Компания уже построила цех медицинских изделий площадью 1,5 тыс. кв. м, где сейчас монтируется специализированная чистая зона для выпуска стерильных катетеров. Также реконструирован цех площадью 3 тыс. кв. м для производства абсорбирующего белья и одноразовых пеленок.

Соглашение о реализации проекта между ООО «Апрель» и администрацией Краснодарского края было подписано на Петербургском международном экономическом форуме в прошлом году. На том же мероприятии заключили договор о намерениях с краснодарским ООО «Орто-Маркет» по созданию производства комплектующих для протезирования с инвестициями около 1 млрд руб. и проектной мощностью 9,7 тыс. изделий в год.

«Орто-Маркет» уже провел исследование коленных модулей и подготовил техническую документацию. Сейчас завершается работа над конструкторской документацией для инновационного одноосного колена с ротационной гидравликой. В то же время начинается разработка конструкторской документации для гидравлических цилиндров, которые будут использоваться в микропроцессорных коленных модулях.

Алина Зорина