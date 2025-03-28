Главреда «Вечерних ведомостей» Постникова задержали на выходе из спецприемника

Главного редактора издания «Вечерние ведомости» Владислава Постникова вновь задержали на выходе из спецприемника в Нижнем Тагиле, где он отбывал арест по административной статье – публичная демонстрация экстремистской символики, сообщил его адвокат Георгий Краснов. «Его доставляют в УМВД России по Екатеринбургу для составления очередного протокола по ст. 20.3 КоАП РФ за посты в Telegram-канале давних лет»,– прокомментировал господин Краснов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владислав Постников

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Владислав Постников

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, 1 марта Кировский райсуд Екатеринбурга арестовал Владислава Постникова. В ходе мониторинга интернета полицейские выявили незаконную публикацию в его Telegram-канале: 11 сентября 2021 года было опубликовано изображение логотипа «Штабов Навального», деятельность которых признана экстремистской и запрещена в России. 14 марта его повторно на 14 суток арестовал Ленинский райсуд Нижнего Тагила. По версии правоохранителей, в сентябре 2021 года журналист опубликовал пост с изображением символики Национал-большевистской партии (признана экстремистской и запрещена в России).

По словам господин Краснова, все нарушения правоохранители выявили еще до первого ареста Владислава Постникова. «После того, как он уже был привлечен, ничего нового он не публиковал»,– прокомментировал он «Ъ-Урал».

Подробнее – в материале «Серийно административно»