Аукцион по строительству нового зала филармонии в Екатеринбурге не состоялся

Ни одна организация не подала заявку на строительство нового зала Свердловской филармонии в Екатеринбурге. Аукцион по определению подрядчика признан несостоявшимся, следует из информации на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Заявки на заключение контракта на сумму свыше 14,7 млрд руб. принимались с 12 марта до утра 28 марта — деньги должны были выделить из бюджета Свердловской области. По проекту подрядчик обязан был построить основной концертный зал вместимостью от 1,2 тыс. до 1,5 тыс. зрителей и малый на как минимум 250 человек. Этажность здания должна была составлять не более восьми этажей, площадь — не менее 30 тыс. кв. м на участке в пределах 1,7 га. Завершить работы предполагалось до конца 2028 года.

В рамках проекта также предполагалось благоустроить сад Вайнера, расположенный за филармонией: создать открытую эстакаду с амфитеатром, высадить дополнительные деревья и кустарники. Дизайн-проект сада планировалось объединить со стилевым оформлением Литературного квартала.

Напомним, в 2024 году власти Свердловской области планировали направить 300 млн руб. для строительства нового зала Свердловской филармонии. Первый проект здания был разработан архитектурным бюро Zaha Hadid Architects, однако после начала СВО бюро прекратило работу с Россией. Строительство зала планировали начать в 2023 году, на его проектирование было заложено 150 млн руб.

Ирина Пичурина