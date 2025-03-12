В Екатеринбурге построят новый корпус филармонии за 14,7 млрд рублей

Власти Свердловской области ищут подрядчика для строительства нового корпуса Свердловской государственной академической филармонии в Екатеринбурге, сообщили в департаменте государственных закупок региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание Свердловской государственной академической филармонии в Екатеринбурге

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Здание Свердловской государственной академической филармонии в Екатеринбурге

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Стоимость работ оценивается в 14,7 млрд руб., которые будут выделены из областного бюджета. Строительство планируется завершить к концу декабря 2028 года.

В новом здании площадью 30 тыс. кв. м будут обустроены два зала: основной на 1200–1500 зрителей и малый на 250 человек.

В рамках проекта также будет благоустроен сад Вайнера, расположенный за филармонией. Там появится открытая эстакада с амфитеатром, будут высажены дополнительные деревья и кустарники. Дизайн-проект сада будет объединен со стилевым оформлением Литературного квартала.

Напомним, в 2024 году власти Свердловской области планировали направить 300 млн руб. для строительства нового зала Свердловской филармонии. Первый проект здания был разработан архитектурным бюро Zaha Hadid Architects, однако после начала СВО бюро прекратило работу с Россией. Строительство зала планировали начать в 2023 году, на его проектирование было заложено 150 млн руб.

Полина Щуцкая