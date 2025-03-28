В Ростове занимавшийся разведкой экстремист отправлен за решетку на 12 лет

Южный окружной военный суд в Ростове вынес приговор 19-летнему Ивану Мельничуку по обвинению в участии в террористической организации и сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством. Об этом сообщает прокуратура Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По версии обвинения, проживавший в Волгограде Иван Мельничук в 2023 году через Интернет вступил в организацию Легион «Свобода России» (признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России). Впоследствии с ним установили контакт спецслужбы Украины, по заданию которых Мельничук в 2023-2024 годах собирал и передавал сведения о военных объектах на территории Волгограда и Астраханской области.

За это суд отправил «легионера» в места лишения свободы на 12 лет с отбыванием первых трех лет в тюрьме, оставшейся части – в исправительной колонии строгого режима.

Сергей Иванов