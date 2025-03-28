Из Перми отменили рейс в Анталью

Информация об утреннем рейсе авиакомпании «Южный ветер» по направлению Пермь — Анталья пропала с онлайн-табло пермского аэропорта. Согласно расписанию, вылет по маршруту должен был состояться 28 марта в 6:15. Второй рейс из Перми до Антальи вылетел сегодня в 1:47. Тип воздушного судна — Airbus.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал Международного аэропорта Пермь Фото: telegram-канал Международного аэропорта Пермь

Согласно онлайн-табло аэропорта Большое Савино, на шесть часов задерживается вылет рейса Пермь — Калининград. Embraer авиакомпании «Икар» должен был вылететь из краевой столицы в 7:55 по местному времени. На данный момент расчетное время вылета воздушного судна — 12:05. Прилет обратного рейса Калининград — Пермь также задерживается почти на пять часов. Воздушное судно должно было приземлиться в Перми в 6:35, сейчас расчетное время прилета — 11:10.