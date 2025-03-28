«Уралвагонзавод» рассказал, какими будут российские танки будущего

В будущем с российских танков можно будет запускать БПЛА, а также каждый танк будет оснащен новыми оптическими системами и штатными радиолокационным станциями. Об этом агентству «РИА Новости» сообщили в пресс-службе концерна «Уралвагонзавод» (входит в госкорпорацию «Ростех»).

«Еще одной характеристикой танков будущего видится опциональная экипажность, предполагающая возможность действовать на защищенном дистанционном управлении или в полностью автоматическом режиме»,— уточнили агентству в компании. Вся информация о том, что происходит на поле боя, будет обрабатываться с помощью ИИ, который будет самостоятельно определять цели и распределять их по приоритету.

Концерн «Уралвагонзавод» — крупнейший в России разработчик и производитель бронетанкового вооружения и техники, а также грузового подвижного состава. Объединяет более 40 предприятий, конструкторских бюро, научно-исследовательских институтов в России и за ее пределами.

В марте «Уралвагонзавод» и Ассоциация предприятий индустрии детских товаров заключили соглашение о сотрудничестве в целях лицензирования игрушечных моделей военной техники, созданных по образу танков и машин, которые защищены товарным знаком УВЗ.