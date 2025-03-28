Врач бюро МСЭ по Саратовской области пойдет под суд за взятку

Энгельсский районный суд рассмотрит уголовное дело о получении взятки (ч. 2 ст. 290 УК РФ) в отношении 57-летнего врача бюро медико-социальной экспертизы по Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно релизу, в апреле минувшего года фигурантка получила от местного жителя 50 тыс. руб. взятки на ул. Пушкина в Энгельсе. Взамен ей предстояло «беспрепятственно» установить малолетнему статус ребенок-инвалид на один год.

Прокуратура Энгельса утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Материалы направят в суд на рассмотрение.

Павел Фролов