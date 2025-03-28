Владельца теплохода «Людмила» заставили убрать его из акватории Камы

Сотрудники главного управления федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю обязали судовладельца освободить самовольно занятую часть акватории Камского водохранилища. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю. Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю.

Ранее по обращению собственника лодочной базы надзорным органом была проведена проверка исполнения законодательства о безопасности судоходства. В ходе нее было установлено, что на территории базы в акватории Камы находится выведенный из эксплуатации теплоход «Людмила». Длительное время судно занимало место на воде у причала незаконно, так как у его владельца отсутствовал обязательный в таком случае договор водопользования.

В результате собственник теплохода был привлечен к административной ответственности, а Пермский транспортный прокурор обратился в суд с требованием восстановить нарушенные права РФ и третьих лиц на пользование находящейся в федеральной собственности частью акватории реки Камы, а также на получение платы за ее использование.

Суд иск удовлетворил и обязал судовладельца освободить часть акватории Камского водохранилища, используемую под отстой теплохода «Людмила». Соответствующее исполнительное производство было возбуждено в отделе судебных приставов по Орджоникидзевскому и Ильинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю. Должника предупредили о применении штрафных санкций в случае несвоевременного исполнения решения суда. Сославшись на финансовые трудности, владелец судна через суд добился отсрочки исполнения решения, после чего убрал судно с территории лодочной базы.