Астраханца оштрафовали на 600 тыс. за незаконный оборот рыбы на 5 млн рублей

Приволжский районный суд Астраханской области признал виновным 43-летнего жителя района по уголовному делу о незаконном обороте рыбной продукции (п. «б» ч. 4 ст. 171.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд оштрафовал фигуранта на 600 тыс. руб. У него конфисковали в доход государства автомобиль, использованный в преступных целях.

Как выяснилось, с января по 22 марта минувшего года фигурант приобрел у неустановленных лиц потрошеную, мороженную щуку без маркировки общим весом как минимум 23,4 тонн на сумму свыше 5 млн руб. На своей машине он привез эту продукцию по месту жительства, где хранил ее в холодильном помещении для последующей продажи.

Павел Фролов