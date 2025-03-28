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В Ульяновской области выявлены неучтенные земли для многодетных семей

Прокуратура обнаружила, что в Цильнинском районе Ульяновской области не сформированы и не поставлены на учет земли, которые должны быть предоставлены многодетным семьям. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Нарушение выявили во время проверки. Контрольный орган внес чиновникам представление об устранении нарушений.

В итоге районная администрация сформировала и поставила на кадастровый учет 47 земельных участков. Их планируется предоставить многодетным семьям бесплатно.

Георгий Портнов