В Ульяновской области выявлены неучтенные земли для многодетных семей

Прокуратура обнаружила, что в Цильнинском районе Ульяновской области не сформированы и не поставлены на учет земли, которые должны быть предоставлены многодетным семьям. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Нарушение выявили во время проверки. Контрольный орган внес чиновникам представление об устранении нарушений.

В итоге районная администрация сформировала и поставила на кадастровый учет 47 земельных участков. Их планируется предоставить многодетным семьям бесплатно.

Георгий Портнов