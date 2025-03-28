ММК и ЧТПЗ включили в международный путеводитель по промышленному туризму

Агентство стратегических инициатив и Белорусский институт стратегических исследований выпустили путеводитель по промышленному туризму России. Экскурсии Магнитогорского металлургического комбината (ММК) и Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) попали в список, сообщает пресс-служба автономного некоммерческого общества «Центр проектного развития».

Индустриальные маршруты ММК представлены в разделе «Синергия промышленного туризма Россия — Беларусь» в связке с Минским тракторным заводом. Для него комбинат является основным поставщиком стали. Продукция используется для производства каркаса тракторов, дисков и ободьев колес, крыш, дверей, баков и навесного оборудования.

Тур ЧТПЗ по цеху «Высота 239» оказался в разделе «Топ-10 лучших экскурсий на российские предприятия». Гости завода в режиме реального времени могут наблюдать, как металлические листы превращаются в трубы с одним швом весом в несколько тонн.

Виталина Ярховска