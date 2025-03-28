В Саратовской области военные отразили атаку БПЛА утром 28 марта

В Саратовской области уничтожены беспилотники. Об этом сообщил примерно в 08:30 в своем Телеграм-канале губернатор Роман Бусаргин.

Глава региона поблагодарил военнослужащих за слаженную работу. Согласно предварительным сведениям, никто не пострадал, гражданские объекты не повреждены.

Напомним, ранее сегодня господин Бусаргин написал в Телеграм-канале о поступивших от Минобороны РФ данных об угрозе БПЛА. Он уточнил, что локально работают системы оповещения, экстренные службы приведены в полную готовность.

Павел Фролов