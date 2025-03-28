Подводная лодка «Пермь» спущена на воду

Президент РФ Владимир Путин и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин приняли участие в церемонии спуска на воду многоцелевой атомной подводной лодки «Пермь».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал Дмитрия Махонина Фото: telegram-канал Дмитрия Махонина

Судно относится к семейству подлодок, построенных по проекту «Ясень-М». На данный момент в составе Тихоокеанского и Северного флотов находится пять подводных лодок этого проекта. Отличие «Перми» в том, что она является первым носителем гиперзвуковых ракет «Циркон».

Подводный крейсер был заложен 26 июля 2016 года. В состав одного из флотов он войдет после прохождения морских испытаний, которые будут проводиться экипажем с участием представителей разработчика КБ «Малахит» и завода-изготовителя ПО «Севмаш».