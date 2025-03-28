Заксобрание ЕАО ввело штрафы для водителей за помехи вывозу мусора

Депутаты Законодательного собрания Еврейской автономии приняли поправки в местный закон «Об административных правонарушениях», вводящие административную ответственность за парковку транспорта, образующего препятствие вывозу отходов. Об этом сообщила пресс-служба представительского органа.

В законе теперь закреплена административная ответственность физических, должностных и юридических лиц за размещение транспортных средств вблизи мест накопления твердых коммунальных отходов (ТКО), если они препятствуют их сбору и вывозу. Штрафы предусмотрены для граждан в размере от тысячи до трех тысяч, для должностных лиц — 3–10 тыс. руб., а для юрлиц — 10–50 тыс. руб.

За повторное нарушение размеры штрафов физлиц предполагается штрафовать уже на 3–5 тыс. руб., должностных лиц — на 10–20 тыс. руб., а юридических лиц — на 50–60 тыс. руб. Инициатором штрафов выступил Амурский бассейновый природоохранный прокурор.

Дарья Балобанова, Биробиджан