В Омске осудят сотрудницу санчасти ФСИН за мошенничество на 2,3 млн рублей

Кировский райсуд Омска рассмотрит уголовное дело в отношении бывшей сотрудницы «Медико-санитарной части» №55 ФСИН. Фигурантке дела предъявлены обвинения в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы), сообщает прокуратура региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По версии следствия, обвиняемая, будучи старшим инспектором отдела медснабжения, предоставляла частной школе плавания в аренду дорожки бассейна, находящего в управлении ее учреждения. Договоры сотрудница санчасти не заключала, а по лученные деньги присваивала себе, считают правоохранители.

Таким образом, с мая 2021-го по декабрь 2023 года она получила более 2,3 млн руб. Уточняется, что фигурантка дела свою вину не признала.

Александра Стрелкова