Победивший в чемпионате ВХЛ новокузнецкий клуб в шаге от вылета из плей-офф

В первом раунде плей-офф Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) новокузнецкий «Металлург» уступает магнитогорской «Магнитке» уже 0:3 в серии до четырех побед. В регулярном первенстве команда из Кемеровской области заняла первое место, а «Магнитка» оказалась 16-й, оформив путевку в плей-офф только в последнем туре.

Третий матч серии прошел в Магнитогорске 27 марта. Хозяева выиграли его со счетом 2:0. «0:3 — ситуация угрожающая, но это не приговор. Будем воевать до конца»,— пообещал после игры главный тренер «Металлурга» Андрей Лунев. Четвертый матч серии, который в случае победы «Магнитки» станет последним, состоится 29 марта.

Сегодня третий матч серии с «Горняком-УГМК» (Верхняя Пышма) в ЛДС «Арктика» проведет «Норильск». После двух матчей счет в ней 1:1. В первом матче сильнее были уральцы (2:1 в овертайме), во втором — сибиряки (6:2).

Валерий Лавский