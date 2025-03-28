На Чукотке в этом году смогут добыть 134 кита

Чукотский рыбохозяйственный совет распределил квоты на промысел китов. Как сообщили в правительстве Чукотского АО, охоту на гренландских и серых китов в этом году будут вести девять территориально-соседских общин (ТСО) коренных малочисленных народов округа.

Больше всего морских млекопитающих разрешили добыть ТСО Чукотского района — 102 серых и одного гренландского кита. В Провиденском муниципальном округе квота составила 28 китов, единственной общине муниципального округа Эгвекинот разрешили добыть трех. Морские охотники смогут приступить к добыче только после получения разрешений от Северо-Восточного межрегионального управления Росприроднадзора, которые будут переданы общинам.

В России китобойный промысел КМНС разрешен только в Чукотском АО. В 2024 году общинами было добыто 129 серых китов. Мясом морских млекопитающих обеспечивают около 9 тыс. жителей региона. Продажа продукции морзверобойного промысла возможна только в виде сувениров из китовой кости и уса.

Ирина Тимофеева, Анадырь