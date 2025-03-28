Германия подняла в воздух истребители из-за российского самолета

Немецкие истребители поднимали в воздух для перехвата российского военного самолета Ил-20М, сообщает Bild со ссылкой на источники. Утверждается, что Ил-20М летел с выключенным транспондером и не отвечал диспетчерам.

Инцидент произошел вчера утром, 27 марта. По данным издания, объединенный центр воздушных операций НАТО заметил «активность в районе Калининграда» в 9:14 утра по местному времени (11:14 по мск). Через 12 минут после этого на авиабазе в германском городе Росток-Лаадж была объявлена тревога. Оттуда вылетели два истребителя Eurofighter ВВС Германии.

Bild пишет, что российский самолет направлялся в воздушное пространство Германии. Истребители сопровождали Ил-20М на протяжении нескольких километров, после чего он развернулся и полетел обратно в сторону Калининграда. Издание утверждает, это не первый случай, когда российский разведывательный самолет приближается к побережью Германии, не нарушая при этом ее воздушного пространства, и что такие ситуации происходят «иногда». Минобороны РФ пока не комментировало информацию.