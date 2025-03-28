Прогноз ВТБ: снижение ключевой ставки ожидается в сентябре

Первое снижение ключевой ставки в этом году ожидается после лета, когда появятся данные об урожае. Об этом сообщил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. По его словам, ЦБ может смягчить денежно-кредитную политику на заседании в сентябре.

Фото: пресс-служба Банка ВТБ

«Фактор сельского хозяйства, продуктовой инфляции очень важен. Невозможно до окончания летнего периода понимать, будут ли заморозки, не будет ли заморозков, будет ли дождливая погода, не будет ли дождливая погода, будет ли избыток фруктов с новых территорий, не будет избытка фруктов с новых территорий. Мне кажется, что, понимая, какая высокая доля продуктов питания в нашей продуктовой инфляции, это должно быть синхронно с сельскохозяйственным циклом», — считает топ-менеджер.

По его словам, ожидать снижение ключевой ставки можно ожидать в сентябре. Зампред ВТБ отметил, что до августа ЦБ может менять сигналы о будущих действиях.

В настоящее время ставка ЦБ составляет 21%. Такой уровень установлен с 28 октября 2024 года.