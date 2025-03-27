ВТБ отчитался о прибыли за 2 месяца

Группа ВТБ в январе-феврале заработала 77,5 млрд руб. чистой прибыли, что соответствует возврату на капитал 17,8%, сообщил первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов.



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«На фоне давления на чистую процентную маржу и нормализацию стоимости риска поддержку прибыльности оказали результаты от операций с ценными бумагами, сильный рост комиссионных доходов и снижение темпа роста расходов. В соответствии с нашими приоритетами по оптимизации использования капитала, с начала года мы увеличивали долю корпоративного кредитования и сокращали совокупный объем розничного кредитного портфеля, в результате чего общий рост кредитного портфеля за январь-февраль составил 0,5%», — сказал топ-менеджер.

По его словам, розница делала упор на депозитно-транзакционную модель, объем привлечений от физических лиц вырос на 2,1%.

ВТБ сохраняет прогнозы по чистой прибыли и кредитованию на 2025 год.