В Ярославле откроют музей театра и кино имени Ваксмана

В регионе создадут Музей ярославского театра и кино имени Юрия Ваксмана. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Международный кинофестиваль«Просто хорошее кино» Фото: Международный кинофестиваль«Просто хорошее кино»

Решение было принято в ходе встречи с родственниками и друзьями господина Ваксмана в день памяти актера и продюсера. Площадка для размещения музея сейчас подбирается. Кроме размещения экспозиции в планах проведение творческих вечеров, концертов и мастер-классов.

«Уверен, это лучший способ увековечить память о выдающемся человеке, который всю свою творческую энергию отдавал любимому городу»,— пояснил глава региона.

Ранее имя Юрия Ваксмана было присвоено ярославскому камерному театру, сооснователем которого он был.

Актер, продюсер и сооснователь Ярославского камерного театра Юрий Ваксман умер 27 марта 2024 года на 63-м году жизни. На дружеской встрече с коллегами в рамках фестиваля «Просто хорошее кино» у господина Ваксмана остановилось сердце.

Алла Чижова