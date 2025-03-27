Наставник «Локомотива» оценил стартовый матч плей-офф

Главный тренер ярославского ХК «Локомотив» Игорь Никитин дал оценку стартовому матчу первого раунда плей-офф, в котором «железнодорожники» одержали победу над «Торпедо» со счетом 3:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

Напомним, что счет в Ярославле открыли хозяева льда. В составе «Локомотива» шайбы забросили Максим Березкин, Денис Алексеев и Мартин Гернат. У «Торпедо» — Бобби Линч.

«Тяжело начали. Я думаю, что мы не исключение. Такое ожидание сказалось. Быстрый гол во втором периоде немножко раскрепостил ребят. Контратаки «Торпедо»? Да, они в этом плане опасны здесь. Обращаем на это внимание, но игра иногда диктует свои сценарии. Конечно, такие ляпы недопустимы. Особенно в плей-офф»,— прокомментировал Игорь Никитин.

Счет в серии — 1:0. Следующий матч между командами состоится 29 марта также в Ярославле, после чего они встретятся в Нижнем Новгороде 31 марта и 2 апреля.