Наставник «Локомотива» оценил стартовый матч плей-офф
Главный тренер ярославского ХК «Локомотив» Игорь Никитин дал оценку стартовому матчу первого раунда плей-офф, в котором «железнодорожники» одержали победу над «Торпедо» со счетом 3:1.
Фото: ХК «Локомотив»
Напомним, что счет в Ярославле открыли хозяева льда. В составе «Локомотива» шайбы забросили Максим Березкин, Денис Алексеев и Мартин Гернат. У «Торпедо» — Бобби Линч.
«Тяжело начали. Я думаю, что мы не исключение. Такое ожидание сказалось. Быстрый гол во втором периоде немножко раскрепостил ребят. Контратаки «Торпедо»? Да, они в этом плане опасны здесь. Обращаем на это внимание, но игра иногда диктует свои сценарии. Конечно, такие ляпы недопустимы. Особенно в плей-офф»,— прокомментировал Игорь Никитин.
Счет в серии — 1:0. Следующий матч между командами состоится 29 марта также в Ярославле, после чего они встретятся в Нижнем Новгороде 31 марта и 2 апреля.