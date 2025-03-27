«Локомотив» с победы начал выступление в плей-офф

Ярославский «Локомотив» в стартовом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги одержал победу над «Торпедо» со счетом 3:1. Игра проходила в Ярославле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Иванов Фото: Андрей Иванов

Первый период прошел без заброшенных шайб, а вот в первую же минуту второго отрезка «Локомотив» реализовал большинство — отличился Максим Березкин. Почти сразу соперник сравнял счет, шайба на счету Бобби Линча. После этого нижегородцы заработали удаление и дали еще один шанс ярославцам, которые его не упустили. Отличился Денис Алексеев. Счет довел до 3:1 защитник «железнодорожников» Мартин Гернат.

Счет в серии — 1:0. Следующий матч между командами состоится 29 марта также в Ярославле, после чего они встретятся в Нижнем Новгороде 31 марта и 2 апреля.