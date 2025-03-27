Путин спустился внутрь атомной подлодки «Архангельск»

Президент Владимир Путин прибыл на атомный подводный крейсер «Архангельск». Специальный корреспондент «Ъ» Андрей Колесников запечатлел, как глава государства спускается внутрь подлодки. В конце января подводный крейсер прибыл в пункт постоянного базирования на Северном флоте.

Этим же вечером Владимир Путин по видеосвязи поучаствовал в спуске на воду нового атомного подводного крейсера «Пермь». Судно станет первым штатным носителем крылатой гиперзвуковой ракеты «Циркон».

«Такие подводные лодки и корабли усилят мощь всех наших флотов, будут укреплять безопасность морских рубежей России, Северного морского пути, обеспечат решение задач по защите национальных интересов в различных районах Мирового океана, в том числе в Арктической зоне, которая в условиях обостряющейся глобальной конкуренции приобретает важнейшее экономическое, логистическое, транспортное значение»,— сказал президент.

Сегодня, 27 марта, Владимир Путин прилетел в Мурманск для участия в VI Международном арктическом форуме «Арктика — территория диалога».

О рабочей поездке президента читайте в материале «Ъ» «Его полярное сиятельство».