Московское «Динамо» обыграло СКА в стартовом матче серии play-off КХЛ

Московский клуб «Динамо» в домашнем матче победил петербургский СКА в первом раунде play-off Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — 3:1 — и открыл счет в серии до четырех побед.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В составе московской команды шайбы забросили Дилан Сикьюра (10-я минута), Павел Кудрявцев (18) и Никита Гусев (51). У СКА отличился Захар Бардаков (15).

Параллельная встреча, прошедшая в Ярославле, между местным «Локомотивом» и нижегородским «Торпедо» завершилась с таким же счетом в пользу хозяев. «Локомотив» повел в серии — 1:0.

Забитыми голами в составе «Локомотива» отметились Максим Березкин (21), Денис Алексеев (27) и Мартин Гернат (24). У гостей шайбу забросил Бобби Линч (24).

Вторые матчи серии пройдут 29 марта в Москве и Ярославле.

Таисия Орлова