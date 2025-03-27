В Краснодарском крае проведут трансляцию парада к 80-летию Победы

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил организовать прямую трансляцию военного парада, который состоится 9 мая в Новороссийске. Решение прозвучало на совместном заседании координационного совещания по обеспечению правопорядка и антитеррористической комиссии, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Глава Кубани подчеркнул необходимость обеспечить возможность просмотра парада к 80-летию Победы для всех желающих через трансляцию на краевом телеканале. Особое внимание он призвал уделить ветеранам, для которых запланированы выездные праздничные концерты.

По информации вице-губернатора Александра Топалова, с начала года на Кубани провели более 4,7 тыс. мероприятий, посвященных 80-летию Победы, включая встречи с ветеранами, концерты, уроки мужества, выставки и вручение юбилейных медалей. Регион также активно участвует в федеральных проектах «Поезд Победы» и всероссийской акции «Георгиевская ленточка».

В День Победы в крае организуют возложения венков и цветов к памятникам, а также персональные парады для фронтовиков. Акцию «Бессмертный полк» в 2025 году проведут в онлайн-формате из соображений безопасности.

Анна Гречко