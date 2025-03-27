На Кубани отменили первомайские шествия из соображений безопасности
Власти Краснодарского края отменили традиционные первомайские шествия в связи с соображениями безопасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.
Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
Основные мероприятия, посвященные 80-летию Победы на Кубани, пройдут в соответствии с решениями Министерства обороны России. Традиционная акция «Бессмертный полк» будет проведена в онлайн-формате. При этом глава края подчеркнул важность яркого и торжественного празднования юбилея Победы во всех районах региона.
«День Победы для каждого из нас важный праздник. В районах края 80-летие Победы должно пройти ярко и торжественно, наши ветераны это заслужили»,— написал Вениамин Кондратьев.
Для чествования ветеранов запланированы концерты у их домов. Согласно решению Министерства обороны России, военный парад состоится в городе-герое Новороссийске с организацией прямой трансляции на краевом телеканале.
Также с 5 по 12 мая участники Поста №1 будут нести вахту памяти у Вечного огня в каждом муниципалитете Кубани.