На Кубани отменили первомайские шествия из соображений безопасности

Власти Краснодарского края отменили традиционные первомайские шествия в связи с соображениями безопасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Основные мероприятия, посвященные 80-летию Победы на Кубани, пройдут в соответствии с решениями Министерства обороны России. Традиционная акция «Бессмертный полк» будет проведена в онлайн-формате. При этом глава края подчеркнул важность яркого и торжественного празднования юбилея Победы во всех районах региона.

«День Победы для каждого из нас важный праздник. В районах края 80-летие Победы должно пройти ярко и торжественно, наши ветераны это заслужили»,— написал Вениамин Кондратьев.

Для чествования ветеранов запланированы концерты у их домов. Согласно решению Министерства обороны России, военный парад состоится в городе-герое Новороссийске с организацией прямой трансляции на краевом телеканале.

Также с 5 по 12 мая участники Поста №1 будут нести вахту памяти у Вечного огня в каждом муниципалитете Кубани.

Нурий Бзасежев