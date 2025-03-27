Партии Саакашвили хотят запретить любую деятельность

Партию бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» и ее сателлитные политические силы объявят неконституционными. Об этом сообщил исполнительный секретарь правящей «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе. Новый статус не даст членам партии господина Саакашвили выдвигаться на какие-либо выборы и продолжать деятельность в прежнем качестве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мамука Мдинарадзе

Фото: gd.ge Мамука Мдинарадзе

Фото: gd.ge

«Коллективное Нацдвижение не то что не примет участие в выборах в органы местного самоуправления, но они не смогут участвовать в каких-либо других выборах в этой стране. Как антигрузинские, антигосударственные, преступные партии, они будут объявлены неконституционными партиями и им будет запрещена деятельность»,— сказал Мамука Мдинарадзе на брифинге. Трансляция велась на Youtube-канале TV IMEDI.

По его словам, в грузинский парламент уже внесли законопроект об объявлении неконституционными партий—наследников существующих оппозиционных объединений, если состав или цели последних будут идентичны.

Городской суд Тбилиси добавил к сроку тюремного заключения экс-президента Саакашвили еще четыре с половиной года. Бывший глава государства был признан виновным в незаконном пересечении границы при возращении на родину в 2021 году. Теперь экс-лидер Грузии может остаться в заключении до 1 апреля 2034 года.

Подробности — в материале «Ъ» «Михаилу Саакашвили добавили срок».