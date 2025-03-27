В Пасху общественный транспорт на Кубани будет работать до 5 утра

В Краснодарском крае в Пасху, 20 апреля, работу общественного транспорта продлят до 5:00. Соответствующее поручение дал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

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Обеспечение безопасности во время православных и майских праздников обсудили на совещании с участием правоохранительных органов и глав муниципалитетов. Основное внимание уделено Пасхе. В связи с массовым посещением храмов меры безопасности будут усилены, дежурства в круглосуточном режиме организуют сотрудники полиции и казаки. Губернатор поручил продлить работу общественного транспорта до 5:00, а при необходимости запустить дополнительные маршруты.

Дополнительные меры примут и на Радоницу, которая в этом году приходится на 29 апреля. В этот день ожидается повышенная нагрузка на дороги вблизи кладбищ. Власти должны заранее проработать организацию движения, обеспечить свободные подъезды и синхронизировать маршруты транспорта и пешеходов.

Вячеслав Рыжков