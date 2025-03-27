Экомилиция Ленобласти задержала организаторов незаконной свалки в Новосергиевке

Сотрудники Ленинградской областной экологической милиции задержали в Новосергиевке Всеволожского района нарушителей, систематически сбрасывающих мусор на сельскохозяйственной земле возле электросетей. О мероприятиях правоохранителей сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Правительства Ленинградской области Фото: Пресс-служба Правительства Ленинградской области

В сообщении отмечается, что у правонарушителей изъяли спецтехнику. Пробы сброшенных отходов были переданы на экспертизу.

«Будем добиваться изъятия земли — по закону принудительное изъятие земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения у его собственника происходит в случае неустранения ранее выявленных фактов ненадлежащего использования данного участка после назначения административного наказания»,— прокомментировала произошедшее председатель комитета госэконадзора Ленобласти Рамила Агаева.

Региональный Россельхознадзор, в свою очередь, обязал организаторов незаконной свалки навести порядок на загрязненной территории и вывезти все оставшиеся отходы.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что Всеволожский городской суд обязал ликвидировать отходы и выплатить компенсацию в размере 2,5 млн рублей по иску Госэконадзора к организаторам несанкционированной свалки в поселке Стеклянный.

Андрей Цедрик