Экомилиция Ленобласти задержала организаторов незаконной свалки в Новосергиевке
Сотрудники Ленинградской областной экологической милиции задержали в Новосергиевке Всеволожского района нарушителей, систематически сбрасывающих мусор на сельскохозяйственной земле возле электросетей. О мероприятиях правоохранителей сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Фото: Пресс-служба Правительства Ленинградской области
В сообщении отмечается, что у правонарушителей изъяли спецтехнику. Пробы сброшенных отходов были переданы на экспертизу.
«Будем добиваться изъятия земли — по закону принудительное изъятие земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения у его собственника происходит в случае неустранения ранее выявленных фактов ненадлежащего использования данного участка после назначения административного наказания»,— прокомментировала произошедшее председатель комитета госэконадзора Ленобласти Рамила Агаева.
Региональный Россельхознадзор, в свою очередь, обязал организаторов незаконной свалки навести порядок на загрязненной территории и вывезти все оставшиеся отходы.
Прежде «Ъ-СПб» писал, что Всеволожский городской суд обязал ликвидировать отходы и выплатить компенсацию в размере 2,5 млн рублей по иску Госэконадзора к организаторам несанкционированной свалки в поселке Стеклянный.