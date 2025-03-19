Организаторы свалки в поселке Стеклянный выплатят 2,5 млн рублей компенсации

Всеволожский городской суд обязал ликвидировать отходы и выплатить компенсацию в размере 2,5 млн рублей по иску Госэконадзора к организаторам свалки, сообщает пресс-служба администрации Ленобласти 19 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ленобласти Фото: Пресс-служба администрации Ленобласти

На территории поселка обнаружили 450 кубометров отходов IV и V класса опасности. Суд удовлетворил требования Госэконадзора и постановил, что ответчики должны убраться за собой и выплатить указанную сумму в бюджет Всеволожского района.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что коммунальщики Петербурга за неделю отправили на утилизацию 2300 кубометров снега. Параллельно специалисты убирали город от мусора, за семь дней на полигон вывезли тысячу кубометров отходов и почти 1300 тонн смета.

Кирилл Бевзюк