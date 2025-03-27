Лысьвенский производитель электрогенераторов конфискован в пользу государства

Арбитражный суд Калининградской области удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании в госсобственность 100% долей стратегической группы нефтесервисных компаний «Борец», сообщает «Ъ». По ходатайству надзорного органа, решение суда приведено к немедленному исполнению, уточняет издание.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Лысьванефтемаш Фото: Лысьванефтемаш

В группу «Борец» входит ряд нефтесервисных предприятий, в том числе и Лысьвенский завод нефтяного машиностроения (ООО «Лысьванефтемаш»). Прикамское предприятие специализируется на производстве электрогенераторов, электродвигателей и трансформаторов. В 2023 году общество отчиталось о чистой прибыли в размере более 404,1 млн руб. и о выручке в 3, 7 млрд руб.

По данным надзорного органа, компаниями группы в нарушение законодательства владеют иностранцы, в том числе экс-акционер ЮКОСа иноагент Леонид Невзлин, приговоренный к пожизненному сроку за убийства.

Росфинмониторинг и ФНС России зафиксировали факты вывода за границу в 2024 году финансовых активов стратегических предприятий ГК «Борец» на сумму более 2 млрд руб.