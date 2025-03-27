ЦАХАЛ ликвидировал двух боевиков «Хезболлы»

Вооруженные силы Израиля ликвидировали двух боевиков ливанского шиитского движения «Хезболла». Как сообщила пресс-служба ЦАХАЛа (Армия обороны Израиля), боевики были нейтрализованы в районе Брашита в южной ливанской провинции Набатия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: кадр видео @idfofficial Фото: кадр видео @idfofficial

В «Хезболле» сообщения о смерти членов организации пока не комментировали. Ливанский канал «Аль-Маядин» сообщил, что в результате атаки по автомобилю в Брашите погибли два человека.

Сегодня, 27 марта, пресс-служба израильской армии также сообщала, что выявила нескольких членов шиитского движения, которые перевозили оружие на юге Ливана. По сообщению армии, израильские ВВС успешно поразили цели.

22 марта авиация Израиля нанесла несколько десятков ударов по югу Ливана. Тогда представитель временных сил ООН в стране выразил обеспокоенность по поводу эскалации на ливано-израильской границе и предупредил, что она может привести к серьезным последствиям для всего Ближнего Востока.