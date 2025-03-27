Умер бывший проректор ЯГПУ

Скончался бывший проректор Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского Евгений Квасовец. Ему было 75 лет. Об этом сообщил ректор ЯГПУ Михаил Груздев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЯГПУ Фото: ЯГПУ

Жизнь господина Квасовца была связана с университетом. Он родился в Большесельском районе, в 1972 году окончил ЯГПУ, защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата биологических наук, был преподавателем физической культуры. В период с 1996 по 2016 год Евгений Квасовец был проректором.

«Светлая память об удивительно добром и отзывчивом человеке, ярком педагоге и наставнике навсегда сохранится в наших сердцах»,— написал господин Груздев.

Алла Чижова