Умер бывший проректор ЯГПУ
Скончался бывший проректор Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского Евгений Квасовец. Ему было 75 лет. Об этом сообщил ректор ЯГПУ Михаил Груздев.
Фото: ЯГПУ
Жизнь господина Квасовца была связана с университетом. Он родился в Большесельском районе, в 1972 году окончил ЯГПУ, защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата биологических наук, был преподавателем физической культуры. В период с 1996 по 2016 год Евгений Квасовец был проректором.
«Светлая память об удивительно добром и отзывчивом человеке, ярком педагоге и наставнике навсегда сохранится в наших сердцах»,— написал господин Груздев.