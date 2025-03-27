В Черноземье 28 марта будет облачно и дождливо, от +1°C до +11°C

В пятницу, 28 марта, в Черноземье ожидается преимущественно облачная погода. Температура будет варьироваться от +1°C до +11°C, местами будет небольшой дождь. Это следует из данных Гидрометцентра России.

В Белгороде будет облачно, без осадков. Температура ночью составит +5°C, днем поднимется до +15°C.

В Воронеже ночью будет облачно, без осадков, днем — также облачно, возможен небольшой дождь. Температура будет варьироваться от +6°C до +11°C.

В Курске также обещают облачную погоду, ночью без осадков, а днем возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит +5°C, днем — +12°C.

В Липецке синоптики в течение суток обещают облачность и осадки. Температура в темное время суток опустится до +2°C. Днем потеплеет до +11°C.

В Орле в течение суток прогнозируется облачная погода, ночью без осадков, а днем возможен дождь. Температура ночью составит +1°C, днем — +11°C.

В Тамбове ночью будет облачно, без осадков, температура опустится до +1°C. Днем температура поднимется до +11°C, возможен небольшой дождь при облачной погоде.

Ульяна Ларионова