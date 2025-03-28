Производственная компания «Борец» называет себя одним из мировых лидеров в производстве электроцентробежных насосов (ЭЦН) и нефтепромыслового оборудования, историю ведет от основанного в 1897 году в Москве Бутырского машиностроительного завода, на котором в начале XX века был создан первый отечественный компрессор.

ООО «ПК "Борец"» было зарегистрировано в Москве в 2001 году. В 2007 году «Борец» и американская нефтесервисная компания Weatherford International объявили о создании альянса с целью вывода российской продукции на внешний рынок под брендом Borets-Weatherford. Компания Weatherford International приобрела в ООО «ПК "Борец"» 33%, позже нарастив долю до 38,5%. В 2013 году долю Weatherford International выкупили два собственника, имена которых не раскрывались.

В 2008 году производство переехало на компрессорный завод в Краснодаре, в Москве осталось подразделение разработки. В том же году компания подписала меморандум о создании СП с венесуэльской PDVSA Industrial для строительства в стране завода по производству электропогружных насосов.

В 2009 году Европейский банк реконструкции и развития вместе с группой международных банков привлекли для содействия компании «Борец» долгосрочное и среднесрочное финансирование в размере $150 млн.

На сайте компании указано, что ежегодно ПК «Борец» выпускает 12 тыс. ЭЦН — 25% ЭЦН, работающих на месторождениях по всему миру. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка компании в 2023 году составляла 33,3 млрд руб., чистая прибыль — 2,6 млрд руб. ПК имеет пять производственных предприятий в Липецкой, Курганской, Владимирской, Белгородской областях и в Пермском крае и девять сервисных предприятий в Оренбургской, Иркутской областях, в ХМАО-Югре, ЯНАО, Ставропольском крае, Республике Коми и в Казахстане. Численность сотрудников — более 9 тыс.