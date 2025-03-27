«Адмирал» обыграл «Трактор» в первом матче серии play-off КХЛ

Владивостокский «Адмирал» на выезде одержал победу со счетом 5:4 над победителем Восточной конференции челябинским «Трактором» в первом матче серии play-off Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Адмирал» вышел вперед в серии — 1:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: hctraktor.org Фото: hctraktor.org

У «Адмирала» голы забили Александр Шевченко (3-я минута), Шейн Принс (10), Егор Петухов (23), Даниил Гутик (34) и Аркадий Шестаков (46). У хозяев отличились Остап Сафин (28 и 60), Чарльз Робинсон (33) и Виталий Кравцов (49).

Следующий матч между «Адмиралом» и «Трактором» состоится в субботу в Челябинске.

В параллельном матче уфимский «Салават Юлаев» разгромил в домашнем матче новосибирскую «Сибирь» со счетом 7:0 в первом матче розыгрыша Кубка Гагарина. Счет в серии — 1:0.

В составе уфимской команды шайбы забросили Алексей Василевский (17-я минута), Артем Горшков (28), Александр Хмелевский (37 и 53), Шелдон Рэмпал (39) и Артем Набиев (56). Вратарь «Салавата Юлаева» Александр Самонов отразил 22 броска и второй раз в карьере сыграл на ноль в play-off.

Второй матч серии пройдет 29 марта в Уфе.

Таисия Орлова