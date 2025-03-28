Смотреть, как другие работают

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пермский производитель роботов «Промобот» вошел в российский путеводитель по промышленному туризму

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Пермский производитель роботов «Промобот» вошел в российский путеводитель по промышленному туризму

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Пермский край, как один из промышленных регионов, активно включился в развитие промышленного туризма. В прошлом году турпоток на предприятия региона вырос на 26% и составил 115 тыс. человек. Из 6 тыс. расположенных в регионе предприятий 65 сегодня уже открыты для туристов. Ежегодно их количество увеличивается. А минтуризм, в свою очередь, готов обучать специалистов для организации таких экскурсий.

По итогам 2024 года промышленные предприятия Пермского края приняли свыше 115 тыс. туристов, сообщили в министерстве по туризму Пермского края. Рост по отношению к предыдущему периоду составил около 26%. На сегодняшний день для промышленного туризма открыто 65 предприятий региона, из них около 30 заводов и производств принимают туристов на постоянной основе. «Можно с уверенностью сказать, что Пермский край входит в топ-10 регионов РФ, где промышленный туризм развивается успешно и очень динамично»,— подчеркнули в минтуризме Пермского края.

Особенной популярностью пользуются передовые заводы из сферы авиастроения, металлургической, пищевой, химической и добывающей промышленности. Открыты для посещения IT-компании и технопарки. На сайте promtourismperm.ru представлены варианты экскурсий на различные предприятия региона, например на фабрику деревянной игрушки или на производство кукурузных палочек. Есть как бесплатные, так и платные варианты. Стоимость экскурсий разная — от 300 до 2,7 тыс. руб. География посещений включает не только Пермь. Экскурсии на заводы популярны в Лысьве, Краснокамске, Березниках и других крупных городах Прикамья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Одна из целей промышленного туризма – популяризация рабочих специальностей

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Одна из целей промышленного туризма – популяризация рабочих специальностей

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В марте в Москве был презентован путеводитель по промышленному туризму «Две страны, тысяча заводов». Издание собрало лучшие познавательные маршруты на ведущие предприятия России и Беларуси. В путеводителе представлено более 50 предприятий России и Беларуси. В путеводитель вошла пермская компания по производству сервисных роботов «Промобот». Согласно данным минтуризма, в прошлом году производство посетили более 17,6 тыс. человек.

При организации экскурсий предприятия, как правило, ставят целью профориентацию школьников и студентов, повышение имиджа работы на заводе или демонстрацию преимуществ своего производства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 65 предприятий Пермского края проводят экскурсии на свои заводы

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ 65 предприятий Пермского края проводят экскурсии на свои заводы

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Власти Прикамья заинтересованы в развитии данного вида туризма. Как рассказали в министерстве по туризму Пермского края, у предприятий, собирающихся развивать промышленный туризм, есть возможность пройти обучение сотрудников в акселерационной программе по промышленному туризму Агентства стратегических инициатив РФ «Открытая промышленность». Как рассказали в минтуризме, программа представляет из себя дистанционный учебный модуль, в котором раскрываются такие темы, как «Внедрение промышленного туризма на предприятии», «Нормативно-правовые акты, сопровождающие деятельность предприятий в области промышленного туризма», «Маркетинг и продвижение», «Формирование безопасных маршрутов» и другие. Обучение происходит в составе региональной команды, которую курирует министерство по туризму Пермского края. В дальнейшем куратор команды отсматривает технологические карты маршрутов на предприятия, коммуницирует с теми, кто внедряет и проводит экскурсии, консультирует при необходимости. Экскурсии размещаются на флагманском туристическом сайте региона «ВизитПермь», включаются в туристические маршруты по региону, предлагаются для продвижения туроператорам. Обучение бесплатное. По итогам прохождения программы и сдачи экзаменов специалисты получают диплом о дополнительном образовании гособразца.

«Потенциал региона в направлении промышленного туризма огромен,— считают в министерстве по туризму Пермского края.— Учитывая, что в Пермском крае функционируют около 6 тыс. предприятий, многие из них могли бы использовать (и уже используют) этот инструмент для продвижения своего бренда и продукции, для организации качественных экскурсий в рамках принимаемых бизнес-миссий, привлечения кадров и профориентации, формирования образа открытого предприятия для решения задач ESG в рамках экологической повестки».

По мнению специалистов, основная сложность развития туризма на предприятиях заключается в поиске специалиста для проведения экскурсий. Зачастую проведение экскурсий и встреча гостей возлагаются на HR-, PR-службы, непосредственно на работников производств. «Это может как позитивно, так и негативно влиять на прием групп: занятость работников прямыми обязанностями препятствует регулярности проведения экскурсий. Практика показывает, что наибольших успехов в промышленном туризме предприятие добивается только после решения создать выделенное подразделение для приема туристов»,— уточнили в министерстве.

Кроме обучения, минтуризм помогает предприятиям с составлением экскурсий и выезжает на инспекционные туры в территории, дает рекомендации, привлекает экспертов по туризму разного уровня. «В регионе действует Клуб промышленных предприятий, развивающих туризм, в рамках которого происходит обмен опытом, совместные выезды, в том числе в другие регионы РФ, с целью формирования “насмотренности” и повышения компетенций в сфере гостеприимства»,— рассказали в ведомстве.