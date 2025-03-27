25 жителей Курской области вернутся из Украины в Россию 28 марта

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила «Интерфаксу», что 25 жителей Курской области, оказавшиеся на территории Украины в результате боевых действий, вернутся в Россию 28 марта. Всего на украинской территории сейчас находятся 72 жителя региона.

«Завтра удастся забрать только 25 курян. Украинская сторона ссылается на то, что на остальных не оформлены документы для пересечения границы»,— сказала госпожа Москалькова. Она назвала этот предлог «абсолютно надуманным».

О том, что Россия и Украина обсуждают возвращение 72 жителей Курской области, госпожа Москалькова сообщала 25 марта. Тогда она уточняла, что сейчас все они находятся в городе Сумы.

С августа 2024 года с Украины в Россию вернулись 79 жителей региона. 22 ноября были перевезены 46 человек, среди которых было 12 детей, в том числе один новорожденный и один младше трех лет. 3 марта в Россию эвакуировали 33 человека, в основном детей и пожилых людей. Девять из них были отправлены в медучреждения региона.

Полина Мотызлевская