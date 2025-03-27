Горнолыжный сезон в Сочи продлится до середины мая

Сочинские горнолыжные курорты продлили сезон катания до середины мая 2025 года благодаря особенностям микроклимата и системам искусственного оснежения. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Денисенко, Коммерсантъ Фото: Станислав Денисенко, Коммерсантъ

Дольше всего, до 12 мая, будут функционировать трассы горной долины Цирк-2 на курорте «Красная Поляна». Гостям курорта минувшей зимой предоставили 30 км трасс, восемь зон для фрирайда, пять км трасс для вечернего катания, 3 сноупарка и 13 подъемников. К сезону 2024/2025 установлена новая система искусственного оснежения.

С 7 по 30 апреля на курорте будут закрыты канатные дороги «Красная поляна», «Реликтовый Лес», «Вершина», «Аибга» и «Черная пирамида». В это время лыжникам и сноубордистам предложат трассы Восточного сектора с доступом по канатным дорогам «Восточный лес», «Старт чемпиона», «Водопад Поликаря» и «Снежная звезда».

Курорт «Роза Хутор» завершит горнолыжный сезон 13 апреля, предоставляя до этого момента 105 км трасс и 33 подъемника. Курорт «Газпром Поляна» пока не определил точную дату окончания сезона — все зависит от погодных условий. На склонах Лауры катание будет возможно ориентировочно до 15 апреля, на Альпике — до 30 апреля.

Горные курорты Сочи демонстрируют рост популярности: турпоток увеличился примерно на 7% по сравнению с прошлым зимним сезоном. В этом сезоне функционирует 125 горнолыжных трасс общей протяженностью 174 км и 64 современных подъемника.

«В мае уже стартует летний сезон для курортной отрасли, но в горах, несмотря на потепление, благодаря климатическим особенностям можно будет еще покататься на лыжах или сноуборде. И совместить таким образом в Сочи прогулки по солнечному побережью и зимние виды спорта»,— отметил директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи Сергей Сомко.

С 1 мая в горах откроются экотропы. На Курорте Красная Поляна будут доступны маршруты «Тропа здоровья», «Папоротниковая», «Времена года» и «Заброшенный бугель». Всего в летнем сезоне Сочи предложит более 150 км пешеходных троп и веломаршрутов различной сложности на территории горных курортов, Кавказского государственного природного биосферного заповедника и Сочинского национального парка.

Мария Удовик