В начале года на Кубани нарушения при продаже пива снизились более чем в 4 раза

В первом квартале 2025 года в Краснодарском крае заблокировали на кассе продажу не менее 1,2 млн литров некачественного пива. Основными причинами стали просрочка, некорректность кода или попытки под одним кодом продать несколько товаров. Об этом сообщил директор по защите оборота легальной продукции Центра развития перспективных технологий (оператор системы цифровой маркировки «Честный знак») Максим Курганский в ходе межрегионального онлайн-марафона ИД «Коммерсантъ» «Потенциал регионов в борьбе с нелегальной подакцизной продукцией».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По словам эксперта, в 2025 году виден тренд на снижение реализации пива с признаками нарушений, а наибольшая динамика блокировок некачественного пива в Краснодарском крае пришлась на второе полугодие 2024 года. Так, в 3 квартале 2024 года в точках продаж края заблокированы на кассе 5,6 млн литров некачественного пива, в 4 квартале 2024 года – 4,9 млн литров пивоваренной продукции с признаками нарушений.

В «Честном знаке» положительную динамику связывают с установлением с 1 апреля 2024 года (на кассах в крупных розничных сетях) и с 1 сентября 2024 года (в несетевой рознице) разрешительного режима в отношении розничной реализации пивоваренной продукции. Система мониторинга за оборотом товаров позволяет осуществлять автоматическую блокировку продажи продукции на кассах по ряду критериев, в том числе если сведения о товаре отсутствуют в системе ГИС МТ, товар ранее выведен из оборота, истек срок его годности и т.д.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в Краснодарском крае объемы производства пива в 2024 году выросли на 26% за год и составили 224 млн литров.