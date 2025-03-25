На Кубани объемы производства пива в 2024 году выросли на 26%

В Краснодарском крае объемы производства пива в 2024 году выросли на 26% за год и составили 224 млн литров. Об этом сообщил начальник отдела контроля антитеррористической защищенности торговых объектов департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Игорь Монин в ходе межрегионального онлайн-марафона ИД «Коммерсантъ» «Потенциал регионов в борьбе с нелегальной подакцизной продукцией».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Эксперт, уточнил, что более 80% этого объема обеспечивают 10 крупных производителей, что, по его мнению, говорит о высокой концентрации отрасли.

Игорь Монин также рассказал, что в Краснодарском крае пивную продукцию реализуют более 2,8 тыс. организаций и более 6 тыс. индивидуальных предпринимателей.

«В 2024 году продажи пива и пивных напитков достигли 298 млн литров, что составляет 70% от всего оборота алкогольной продукции в регионе. При этом каждый четвертый литр проданного пива произведен местными предприятиями — это 77 млн литров, что на 5 млн литров больше, чем годом ранее»,— подчеркнул спикер.

Маргарита Синкевич