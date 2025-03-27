«И союзнику помочь, и самим не воевать»

Не России это решать — Эмманюэль Макрон по итогам саммита «коалиции желающих» заявил о планах направить на Украину многонациональные силы сдерживания. Однако конкретных сроков, места базирования и состав этих контингентов президент Франции не озвучил. Москва, как известно, выступает категорически против подобных планов. Между тем партнеры по новой коалиции не намерены ослаблять антироссийские санкции и даже не исключают их дальнейшее усиление. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что все эти заявления носят больше декларативный характер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Эмманюэль Макрон озвучил резолюцию очередного саммита «коалиции желающих». Партнеры намерены оправить на Украину силы сдерживания под командованием Великобритании, несмотря на возражения Российской Федерации. Президент Франции повторил свой собственный тезис о том, что это не дело Кремля: Украина — независимое государство. Военный контингент будет действовать на земле, на море и в воздухе. Он станет частью более широкого пакета мер по обеспечению безопасности.

Воплотить указанные планы в жизнь поручено дипломатическим советникам новой коалиции. По словам президента Франции, Лондон и Париж отправят на Украину совместную военную делегацию для помощи в реформировании ВСУ. Звучит воинственно, но конкретики маловато. Впрочем, в Москве это вызывает как минимум раздражение. Так что можно предположить, что все это не зря, и цель отчасти, но достигнута. При этом более содержательная часть касается санкций. Партнеры не намерены их ослаблять, а, наоборот, думают, как эффективнее усилить. Это значит, что Россельхозбанк, скорее всего, не будет возвращен в систему SIWFT. В результате соглашение по безопасности на Черном море оказывается под большим вопросом.

Между тем нужно все-таки сказать пару слово о новом проекте «коалиции желающих». Она состоит из стран, которые намерены поддерживать Украину столько, сколько нужно, в свете угрозы того, что от этого откажутся США и некоторые партнеры по ЕС, в частности, Венгрия. В альянс вошли не только европейские страны, но и в том числе Австралия, Новая Зеландия и Канада. Лидерами объединения считаются президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер.

В Париже за закрытыми дверями прошел очередной саммит. Главный вопрос обсуждения, по сути, один и тот же — создание указанных выше военных контингентов, гарантов безопасности Украины. Между партнерами существуют серьезные разногласия. Хочется сделать так, чтобы, с одной стороны, и союзнику помочь, а с другой, и самим не воевать. Кроме того, очень сложно обойтись без помощи Америки, которая пока не горит желанием во всем этом участвовать. И второй момент: где эти силы расположить? Желательно подальше от линии фронта. Владимир Зеленский, который также прибыл во Францию, ранее заявил, что его стране не нужны миротворцы, а необходима военная поддержка. Очень может быть, что в перспективе на базе коалиции будет создана некая альтернатива Евросоюзу, и это также отчасти способ исключить все ту же Венгрию и добавить новых эффективных участников. Особенно тех, кто имеет сильную армию, например, Турцию.

Однако не будем забегать вперед. На сегодня многое, если не все, зависит от позиции Дональда Трампа. Макрон намерен немедленно позвонить президенту США, чтобы рассказать о том, что они с партнерами решили. По большому счету основная задача действа — вернуть Америку на путь истинный. При этом так кажется, что Трамп на перепутье, не все у него получается. И в такой ситуации сложно обойтись без союзников.

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Дмитрий Дризе