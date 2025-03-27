Мечты о комфортной и счастливой жизни становятся реальностью. Жилой комплекс Atlantis – номинант федеральной Премии Urban

Один из ведущих и знаковых проектов Группы компаний «Первый Трест» – жилой комплекс Atlantis претендует на награду Премии Urban. Накануне Оргкомитет конкурса озвучил результаты первого этапа Премии, по итогам которого была проведена оценка анкет проектов, заявленных на участие в текущем году. Теперь ЖК Atlantis официально признан номинантом Премии Urban 2025, и поборется за награду в номинации «Лучший строящийся региональный жилой комплекс бизнес-класса Приволжского федерального округа».



Фото: ООО «ГК Первый Трест»

– Участие нашего проекта в федеральной премии — это не просто признание заслуг нашей команды, но и подтверждение высокого уровня профессионализма всей строительной отрасли Башкортостана. Мы гордимся тем, что вносим вклад в развитие инфраструктуры страны и стремимся к созданию объектов, которые станут настоящими символами современности и комфорта, - поделился Ильдар Гарипов, генеральный директор Группы компаний «Первый Трест».

ЖК Atlantis – проект, расположенный в непосредственной близости от живописного озера Кашкадан. Гармоничное сочетание природы и современного дизайна делает наш жилой комплекс идеальным местом для тех, кто ценит качество жизни и стремится к гармонии с окружающим миром. Его архитектурные решения впечатляют своей оригинальностью и элегантностью, создавая атмосферу уюта и престижа, а просторные квартиры с панорамными окнами открывают великолепный вид на озеро, позволяя наслаждаться спокойствием водной глади прямо из своего дома.

– Премия Urban на протяжении 16 лет объективно и беспристрастно выявляет лучшие девелоперские объекты по всей стране. Мы ежегодно актуализируем собственную систему оценки в соответствие с современными трендами отрасли и потребительскими предпочтениями целевой аудитории. Мы рады, что Группа компаний «Первый Трест» доверилась многоступенчатой экспертизе конкурса и не побоялась вступить в борьбу за знак качества Urban. Это вызывает уважение и лояльность, как со стороны покупателей, так и профессионального сообщества, - подчеркнула Ольга Хасанова, Учредитель и генеральный директор первой сертификации по оценке потребительских качеств новостроек Urban Grade и главной премии в области недвижимости Urban.

ЖК Atlantis представляет собой шесть видовых башен переменной этажности. Продуманное многоуровневое благоустройство объединяет 31 га парковой зоны и пространство жилого комплекса. Внутри жилого комплекса запроектирован частный детский сад, фитнес-клуб, магазины и службы сервиса. На придомовой территории — ухоженный двор-сад с сухим фонтаном, детские и спортивные площадки, места для отдыха и пикников.

На данный момент в наличии есть эксклюзивные варианты с террасами с видом на озеро, на панораму города или выполненные в формате палисада с отдельным входом. Также в продаже двухуровневые квартиры в нескольких вариациях — с разными площадями, планировочными решениями и видовыми характеристиками.

Приобрести квартиры можно как в ипотеку, так и за наличный расчет с выгодой 5%. Более подробную информацию вы можете узнать по телефону +73472242530 или в офисах продаж: ул. Рудольфа Нуреева, 5; ул. Цюрупы, 30 (Клубный дом «Соты»).

Справочно: Премия Urban — самая авторитетная и узнаваемая премия в строительной отрасли России, а также главная премия на форуме недвижимости «Движение» в 2025 году. В конкурсе участвуют девелоперы со всей страны, чтобы подтвердить высокое качество строительства своих объектов. Это способствует развитию урбанистики и современного градостроительства России.

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